(ÖZEL) İzlediği videodan etkilenip Balkan şampiyonu oldu



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yaşayan Melih Tarık Naimoğlu (11), izlediği bir videodan etkilenip başladığı karatede, Balkan şampiyonluğuna kadar ulaştı. Hedefinin dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Naimoğlu, "İzlediğim bir karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başlama kararı verdim. Ailem ve antrenörüm en büyük destekçim" dedi.

Ispartalı Melih Tarık Naimoğlu, Karadağ'da 26 28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 11 ülkeden 42 sporcu arasında puan vermeden tüm rakiplerini yenerek erkekler 35 kilo kumite kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. IYAŞ Selçuklu Ortaokulu öğrencisi Melih Tarık Naimoğlu, kazandığı şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, ailesinin ve antrenörünün şampiyonluk sürecinde en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Melih Tarık Naimoğlu, "5 yıldır karate yapıyorum. İzlediğim bir karate videosundan etkilendikten sonra bu spora başlama kararı verdim. Ailem ve antrenörüm en büyük destekçim. Karateye başladıktan sonra daha disiplinli oldum. Dengeli beslenme alışkanlığı edindim ve sosyal çevrem de genişledi. Balkan Şampiyonası'nda Türk bayrağını en yükseğe taşıdığım için gururluyum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Antrenör Kadir Karakaş da, "Melih Tarık'ın diğer sporculardan bir farkı var, hem kata dalında hem de kumite dalında yarışan bir sporcudur. İki dalda yarıştığı için harcamış olduğu enerji 2 kat daha fazla ve daha disiplinli olması gerekiyor. Normal bir kumiteci haftada 3 gün çalışıyorsa Melih, 6 gün çalışmak zorunda kalıyor. Melih, bu yıl 25 30 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılan Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda kata ve kumite dalında yarışmıştır. Kumite dalında 11 yaş erkekler 35 kiloda Türkiye Şampiyonu olmuştur" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karate salonundan hareketler

Karate hareketleri

Melih Tarık Naimoğlu röportaj

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2023-06-28 11:36:47



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