Eğirdir'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

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Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı 03 NA 789 plakalı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken, her iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN

2023-06-29 10:31:51



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