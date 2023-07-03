Isparta'da kiraz üreticisi, ihracatçı alım fiyatını yarıya düşürünce satışı durdurdu



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)-TÜRKİYE'nin kiraz üretim merkezlerinden Isparta'nın Uluborlu ilçesinde ihracatçı firmalar kiraz alım fiyatını 1 günde yarı yarıya indirince üreticiler, hasadı bırakıp, satışı durdurdu.

Kiraz üretimiyle adını duyuran Uluborlu'da, dün kiraz fiyatının yarı yarıya düşürülmesine üretici tepki gösterdi. Kiraz sezonu henüz başlamamasına rağmen mal alımı için ilçeye gelen ihracatçı firmalar, ilk gün kilosunu 65 lira olarak belirlediği kiraz alımını 30 liraya düşürdü. Maliyetler nedeniyle yüksek fiyat beklentisinde olan üretici, dünkü karara tepki gösterip, hasadı durdurdu. Bu gelişme sonrası Uluborlu Belediyesi de dün akşam saatlerinde kiraz alım yerinin etrafını iş makineleriyle kapattı. Belediye Başkanı Aziz Tuna, üreticiler ile kahvehanede toplantı yaptı.

'ŞİMDİLİK KİRAZ SATIŞI YAPMIYORUZ'

Belediye Başkanı Aziz Tuna, DHA'ya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uluborlu, kiraz ihraç edilen, kirazın üretildiği en eski yerleşim yeridir ve tescillidir. Bugün işçi maliyetleri, ilaç ve gübre fiyatları bakımından maliyetler artmışken; fiyatın yarı oranına indirilmesi son derece yanlış. Henüz kiraz sezonu başlamadan gelen firmalar, ilk gün 65 liradan alım yapacağını açıklamış; ertesi gün fiyatı 30 lira olarak güncellediğini ilan etmiştir. Bu, Uluborlu'nun makus talihi haline geldi. Her yıl benzer olaylarla karşılaşmaktan artık bıktık. Bu sabah Sayın Kaymakamımızın da katılımıyla tüccarlarla bir toplantı gerçekleştirip, fiyatı makul bir rakama çekmelerini önerdik. Bu akşama kadar görüşüp, bize neticeyi bildirecekler ve biz de ona göre karar vereceğiz. Şimdilik kiraz satışı yapmıyoruz. Buradan şunu anlıyoruz ki; artık burada üretici birliği kurmak kaçınılmaz oldu. Üreticinin hakkını savunacak, ürünü hak ettiği değerde satacak birliği, en kısa sürede kuracağız. Uluborlu halkı, bu olanları hak etmiyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2023-07-03 17:02:59



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