Isparta´da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 36 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA´da hafif ticari araçla çarpışan midibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında IspartaAfyonkarahisar yolu Uluborlu Kavşağı'nda meydana geldi. Tarım işçilerinin taşındığı Nadir Doğanay yönetimindeki 15 AVV 106 plakalı midibüs ile Serdar Işıker yönetimindeki 34 FUK 610 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 34 tarım işçisinden H.G. adlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araçtaki 3 kişinin de içinde bulunduğu 20 yaralı Isparta Şehir Hastanesi´ne, 16 yaralı ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-07-11 23:30:53