Felçli köpeğe yürüteç yaparken tanışıp evlenen çift, nikah öncesi sokak hayvanlarını besledi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da resim atölyesi bulunan Menekşe Ünsal'ın (33), felçli köpeğine yürüteç yapmasını istediği çilingir Ali Yalçın (38) ile arkadaşlığı, evliliğe dönüştü. Nikah öncesi gelinlik ve damatlıkla sokak hayvanlarını besleyen çiftin ilk danslarına, felçli köpekleri 'Kahve' de eşlik etti.

Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesinde özel bir kurs merkezi olan ve resim dersleri veren Menekşe Ünsal, sokakta bulduğu felçli köpeği sahiplendi. Ünsal, 'Kahve' adını verdiği köpeğinin tedavisi için sosyal medyadan iletişime geçtiği ve daha önceden de tanıdığı Sakarya'da oturan Ali Yalçın'dan yardım istedi. Engelli hayvanlara yürüteç tasarımı yapan Yalçın, Ünsal'ın köpeğine yardım etmek için Çarıksaraylar'a geldi. Köpeğin tedavisi sırasında arkadaşlıkları ilerleyen Ali Yalçın ve Menekşe Ünsal, evlilik kararı aldı.

KÖPEKLERİYLE DANS ETTİLER

1 Temmuz'da evlenen çift, nikah öncesinde de gelinlik ve damatlık ile sokak hayvanlarını besledi. Daha sonra ilçedeki düğün salonunda nikahı kıyılan çift, davetlilere içerisinde mama olan özel paketler hediye etti. Paketlerin üzerinde 'Bizim için sokaktaki hayvan dostlarımızı beslerseniz çok seviniriz' yazılı not düşüldü. Nikah sonrası çiftin ilk danslarına yürüteci ile köpekleri 'Kahve' de eşlik etti.

'VETERİNERLER ÖLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

Menekşe Ünsal Yalçın, "Sokakta sahiplendiğim ve gençlik hastalığı olan köpeğim daha önceleri sıvı gıdaya bağlı bir yaşam sürüyordu. Bakım ve verilen mücadele ile hareketlenmeleri başladı. Köpeğin tedavisini üstlendim. Ona bakmaya devam ettim. Sayfamdaki takipçilerden destek ve bağışlar aldım. Veterinerler öleceğini söylemişti. Son nefesine kadar bakmak istediğim için tedavisini devam ettirdim. Daha sonra ise Ali Yalçın'dan yardım istedim. O da köpeğim 'Kahve'ye yürüteç tasarlamak için geldi. Daha önceden bana başka bir köpek için yürüteç göndermişti. 'Kahve'nin özel bir durumu olduğu için görerek, yapmak istediği için yanıma geldi" dedi.

'EVLENME KARARI ALDIK'

Daha sonra arkadaşlıklarının ilerlediğinden bahseden Yalçın, "Köpeğim 'Kahve'ye yürüteç yaptıktan sonra Ali'ye şehir içinde beslediğim hayvanları gösterdim. Çöplüğü gösterdim. Sakarya'ya döndüğünde benimle iletişimi kesmedi. Derken bizim iletişimimiz bu şekilde sıklaşmaya devam etti. 2 ay süren sohbet daha özele döndü. Evlenme kararı aldık. 1 Temmuz'da da düğünümüz oldu. Nikah töreni öncesinde yine çöplüğe giderek, farkındalık oluşturmak adına sokak hayvanlarını besledik" diye konuştu.

'FELÇLİ HAYVANLARA ÇOK SAYIDA YÜRÜTEÇ YAPTIM'

Ali Yalçın da Sakarya'da çilingir işiyle uğraştığını belirterek, bir hayvansever olarak hayvanlara yardım için yürüteç tasarımı yapmayı öğrendiğini söyledi. Evinde bir atölyesi olduğundan bahseden Yalçın, "Hayvan sevgisi yoğun bastığı için yürüteçler yapıyorum. 5 yıldır felçli hayvanlara çok sayıda yürüteç yaptım. Çok sayıda hayvan yürüttüm. Menekşe ile yine sokak hayvanları sayesinde tanıştık. Onun da 2 evladı vardı. 'Kahve'ye yürüteç yapmak için yanına geldim. Tanışınca, konuşmaya devam edince, arkadaşlığımız aşka dönüştü. Daha sonra evlilik kararı aldık. Düğünümüz öncesinde beraber gelinlik ve damatlığımızda sokak hayvanlarını besledik. Daha sonra nikahımız kıyıldı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2023-07-13 15:28:03