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        Leylek yuvasına itfaiye aracıyla bırakıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:04
        Leylek yuvasına itfaiye aracıyla bırakıldı

        Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkiraağaç ilçesinde elektrik direğindeki yuvasından inip tekrar çıkamayan leylek, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla yerine bırakıldı.

        Şarkikaraağaç ilçesinde saat 13.30 sıralarında beton elektrik direği üzerindeki yuvasından inen leyleğin yukarı tekrar uçamadığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi yönlendirildi. Uçma yetisini henüz tam kazanamayan ve bir süre mahalle arasında dolaşan leylek, itfaiye ekibinin de yardımıyla yakalandı. İtfaiye personeli merdivenli araç ile leyleği kucağına alarak, yuvasına bıraktı. Olay anını gören çevredekiler ise meraklı gözlerle izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR

        2023-07-18 16:03:23

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