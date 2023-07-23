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        Otobüs arızalandı, 40 yolcu mağdur oldu; saatlerce beklediler

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 10:45
        Otobüs arızalandı, 40 yolcu mağdur oldu; saatlerce beklediler

        Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)-ANTALYA'dan 40 yolcu ile hareket eden otobüs, Isparta'da arıza yaptı. 10 saat otobüsün tamir edilmesini ve yola devam etmeyi bekleyen yolcular, sorunun çözülememesi üzerine tepki gösterdi. Yolcular otogara gidip, kendi imkanları ile istedikleri kentlere ulaşmak için arayışa girdi.

        Antalya'dan Samsun, Rize ve Trabzon'a gitmek üzere 40 yolcu ile hareket eden seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, dün saat 18.00 sıralarında Isparta il merkezine geldiği sırada arıza yaptı. Yolcular arızanın giderilmesi için Isparta Otogarı'nda bekletildi. Otobüs yeniden hareket etmek üzere yola çıktı ancak sadece 500 metre ilerleyebildi ve İstanbul Caddesi'nde yeniden arızalandı. Otobüste bulunan ve bilet aldıkları kentlere ulaşmak isteyen yolcular, daha fazla beklemek istemediklerini firma yetkililerine iletti.

        BEKLENEN OTOBÜS DE GELMEDİ

        Antalya'dan başka bir otobüsün hareket ettiğini, onunla yola devam edileceği cevabını alan yolcuların, yol üzerinde bekleyişleri saatler sürdü ancak bahsedilen otobüs de gelmedi. Isparta'da 10 saat boyunca yola çıkmayı bekleyen yolcular, soruna bir çözüm bulunamamasına tepki gösterdi. Yolcular, mağduriyetlerinin giderilmediğini ve seyahat firmasının kendilerini oyaladığını anlattı. Firma görevlileri açıklama yapmazken, yolcular, kendilerine su bile ikram edilmediğini söyledi.

        '1 YILLIK EMEĞİM YOK OLACAK'

        Yolculardan Ömer Zengin, yurt dışına gitmek için 1 yıldır Antalya'da çalıştığını ve pazartesi günü Trabzon'da bulunan konsoloslukta vize randevusu bulunduğunu belirterek, "Tam 1 yıldır bunun için çalıştım, para biriktirdim. Pazartesi günü saatinde orada olmam gerekiyor, yoksa tüm masraflarım, emeklerim boşa gidecek. Saatlerdir burada öyle bekletiliyoruz, kimseye derdimizi anlatamadık" dedi.

        OTOBÜSÜN ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEDİLER

        40 yolcudan çoğunluğu, sorunun çözülmemesi üzerine bagajlarını alarak kendi imkanları ile Isparta Otogarı'na gitti. 15 kadar yolcu ise beklemeye devam edeceklerini belirterek, otobüsten inmedi. Yol kenarında bekleyen ve araç parkının yasak olduğu noktada bulunan otobüsün uygun bir yere çekilmesi için trafik ekipleri oto kurtarıcı çağırdı ancak mağdur yolcular barınacakları yer olmadığını, dolayısıyla çözüm bulununcaya kadar otobüste bekleyeceklerini belirterek, çekilmesine izin vermedi. Bir süre sonra buradaki yolcular da otogara dönüp, kendi imkanları ile istedikleri kentlere gitmek için harekete geçti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

        2023-07-23 10:44:56

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