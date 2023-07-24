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        İzlediği videodan etkilenen Elif, lösemili çocuklar için saçını bağışladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:31
        İzlediği videodan etkilenen Elif, lösemili çocuklar için saçını bağışladı

        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-ISPARTA'da 9 yaşındaki Elif Karataş, lösemili çocuklar için bağışlanan saçlardan peruk yapımı videosunu izlerken çok etkilendi. Saçını kestirerek lösemili çocuklar için bağışlayan Karataş, "Saçlarımı onlara vermek istedim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

        Isparta'da 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Karataş, sosyal medyada kanser tedavisi gören çocuklar için bağışlanan saçlardan peruk yapımı videosunu izledi. Videodan çok etkilenen Karataş, annesi Züleyha Karataş'a, saçını bağışlamak istediğini anlattı. Kentte hizmet veren Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği'ne (KANSEV) başvuran Züleyha Karataş, kızının bağışı için yardım istedi. Elif Karataş'ın kent merkezindeki bir kuaförde 35 santimetrelik saçı özenle kesilerek, KANSEV Başkanı Cemaliye Bardakçı'ya teslim edildi.

        'KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM'

        Elif Karataş, "Sosyal medyada önüme bir video çıktı. Peruk yapıyordu. Ben de saçlarımı oradaki arkadaşlarımdan birine vermek istedim. Saçlarımı kuaföre gittiğimde 'Neden çöpe atılsın' diye düşündüm. Lösemili hastalara bağışlamak aklıma geldi. Saçlarımı onlara vermek istedim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Oradaki çocuk da mutlu olsun" dedi. Züleyha Karataş ise evladının böyle bir şeye vesile olmasına çok sevindiğini belirterek, "Önce kendisi söyledi. 'Anne ben sosyal medyada bir abi gördüm. Lösemili çocuklara saçları peruk yapıp dağıtıyor' dedi. Ben de çok duygulandım. Çocuğum böyle istekte bulununca araştırdım. Cemaliye hanımı buldum. O da yardımcı olabileceğini söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Benim anneannem lösemiden öldüğü için bu konulara da hassasım. Böyle bir düşünceye kapıldık kızımla ve çok mutlu olduk. Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-07-24 09:31:01

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