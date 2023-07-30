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        (ÖZEL) 42 senedir top tamiratı yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:17
        (ÖZEL) 42 senedir top tamiratı yapıyor

        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da 68 yaşındaki Mehmet Nail Öncü, yaklaşık 42 senedir futbol, basketbol ve voleybol toplarının tamiratını yapıyor. Mesleğe ilk olarak imalat yaparak başladığını söyleyen Öncü, o yıllarda ithal ürünlerin daha ucuz olması nedeniyle imalatı bırakıp, tamirata başladığını söyledi.   

        Tarihi Üzüm Pazarı'nda spor malzemeleri satışı ile futbol, basketbol ve voleybol topu tamiratı yapan Mehmet Nail Öncü, mesleğine 1981 yılında spor malzemesi, top üretimi ve tamiratını yaparak başladı. 1990'lı yıllarda Bursa'da imalat yaptıklarını ancak o yıllarda ithalat rüzgarına dayanamayınca imalatı bırakıp, sadece tamirat işine döndüklerini anlatan Mehmet Nail Öncü, yaklaşık 42 senedir yoğunlukla top tamiratı olmak üzere mesleğini sürdürdüğünü aktardı. 

        Mehmet Nail Öncü, "Kendi imalatımız olduğunda daha iyi oluyordu, fakat şimdi bütün toplar ithal olarak geldiği için hazır alıp, satmak zorunda kalıyoruz. Sadece tamirat işi ile ilgilendiğimiz için mesleği biraz köreltmiş gibi düşünüyorum. Isparta'da tamirat olarak bu işi benden başka yapan yok. İmalat olarak bir arkadaşım uğraşıyor ama maliyet kurtarmadığı için ithalat karşısında çok başarılı olamıyor" dedi. 

        Geçmiş yıllara göre mesleğinin daha iyi konumda olduğunu söyleyen Öncü, "Nüfus ve spora ilgi arttıkça işimiz de gelişiyor ve talep artıyor. Burdur, Afyon, Antalya gibi civardaki illerden de top tamiri için gelen toplar oluyor. Özellikle maç toplarının, 2-3 bin liraya satılan pahalı ürünlerin tamirini herkes yapamıyor. Ben tamirini yapınca çok memnun oluyorlar. Bir topun tamiri ortalama 1 ile 1,5 saat sürüyor. Bilen için kolay ama bilmeyen için çok zor bir olay bu tamirat" diye konuştu.

        İş yerinin ilk sahibinin dedesi olduğunu kaydeden Mehmet Nail Öncü, "1940-60'lı yıllarda kundura malzemesi satışı ve imalatı yapmış, babam ise hem futbol hayatı var hem de bu işe başlayan kişidir. 1980 yıllarında aktif olarak babam yürütmüş. O yıllardan sonra ise ben devam ettiriyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        İş yerinden detay görüntüler

        Top tamiratı yapılırken görüntü

        Mehmet Nail Öncü ile röportaj

        Detay görüntüler

         DHA-Spor Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-07-30 12:16:12

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