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        Ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşen 3 yaşındaki Mehmet öldü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:48
        Ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşen 3 yaşındaki Mehmet öldü

        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşüp, arka tekerin üzerinden geçtiği 3 yaşındaki Mehmet Haluk K., hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Keçiborlu ilçesi Kılıç köyü Kum Ocağı mevkisinde meydana geldi. H.A.K.'nin (19) kullandığı 15 DC 515 plakalı kamyonette yan koltuğunda oturan sürücünün kardeşi Mehmet Haluk K., iddiaya göre kapıyı açınca yola düştü. Kamyonetin arka lastiğinin üzerinden geçtiği Mehmet Haluk K., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiborlu Devlet Hastanesi'nde götürülen Mehmet Haluk K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından H.A.K.´nin ifadesine başvuran jandarma, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-07-31 10:47:52

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