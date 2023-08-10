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        Tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtı; 4 ölü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:38
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        Tartıştığı kişilere tüfekle ateş açtı; 4 ölü (2)
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        ÖLENLERİN KİMLİKLERİKİ BELİRLENDİ

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde H.T.´nin çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin Ömer Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) olduğu öğrenildi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cinayet şüphelisi H.T.´nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)Hasan UĞUR/ŞARKİKARAĞAÇ (Isparta), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR

        2023-08-10 22:37:53

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