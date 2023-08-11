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        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:58
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        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı
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        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin (70), dünürünün 3 çocuğu ile eniştelerini vurduğu ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde meydana geldi. Hayrettin Tekeli, Osman Karakoç (36), İmran Karakoç (39), Adnan Karakoç (27) ve Bedrettin Deniz (46) ile karşılaştı. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tekeli, yanında getirdiği pompalı tüfekle gruba ateş açtı. 4 kişi hayatını kaybetti, Hayrettin Tekeli ise jandarmaya teslim oldu.

        Tekeli'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hayrettin Tekeli'nin dünürünün çocukları Osman, İmran ve Adnan Karakoç kardeşler ile enişteleri Bedrettin Deniz'i öldürdüğü belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-08-11 12:57:25

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