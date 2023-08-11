Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi pompalı tüfekle öldüren Hayrettin Tekeli'nin yanı sıra 2 kardeşi ile oğlunun adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifade sonrası Hayrettin Tekeli ve diğer 3 kişi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hayrettin Tekeli tutuklanırken, olayla herhangi bir ilgileri olmadığı belirlenen 2 kardeşi ve oğlu serbest bırakıldı.

Cinayetin detayları da ortaya çıktı. Buna göre, Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde yaşayan Hayrettin Tekeli´nin aracıyla giderken, olay yerinde, Adnan, Osman ve İmran Karakoç kardeşler ile enişteleri Bedrettin Deniz'in bulunduğu aracı gördüğü, tarafların araçları durdurup indiği öğrenildi. Tekeli´nin tüfeğini alıp araçtan indikten sonra Karakoç kardeşlere ateş ettiği, kaçmaya çalışan Bedrettin Deniz´i de ormanda yakalayıp, ateş ettiği, sonrasında ise köye döndüğü belirtildi. Köydeki kardeşleri H.T. ve K.T.´ye olayı anlatan Hayrettin Tekeli'nin daha sonra da Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığı´na teslim olup cinayeti itiraf ettiği, bunun üzerine jandarma ekiplerinin bölgeye gittiği kaydedildi.

CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Bedrettin Deniz ile İmran, Osman ve Adnan Karakoç kardeşlerin cenazeleri ise Isparta Şehir Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defnedilmek üzere Gelendost ilçesine götürüldüğü belirtildi. (DHA)Ali ÇEVİKBAŞHasan UĞUR/ISPARTA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞHasan UĞUR

2023-08-11 18:59:31