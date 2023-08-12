Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Isparta'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da minibüs ile patpat çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da mevsimlik işçi taşıyan minibüs ile tarım aracı patpatın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Emine Dikyar(39) hayatını kaybederken, 5'i ağır 13 kişi yaralandı. 

        Kaza saat 16.30 sıralarında Senirkent Kayaağzı mevkinde meydana geldi. Senirkent istikametinden Eğirdir istikametine seyir halinde olan R.E.'nin kontrolündeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, Karip Köyü Kayaağzı mevkisinde Kadir Akkoç´un kullandığı pat pat tarım aracı ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile kolluk kuvveti gönderildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda kazada 5'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Emine Dikyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali Çevikbaş

        2023-08-12 21:49:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Maçta ilk düdük geldi!
        Maçta ilk düdük geldi!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Isparta'da minibüsle tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi...
        Isparta'da minibüsle tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi...
        Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Isparta'da tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (3)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (2)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı (2)
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı
        Isparta'da 4 kişiyi öldüren şüpheli, dünür çıktı