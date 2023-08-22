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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 18:36 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:37
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        Eş katili koca, evine kıyafetlerini almaya gelince yakalandı (5)
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        ISPARTA'DA DEFNEDİLDİ

        Antalya'da, boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavlak tarafından 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürülen Sümeyye Yavlak'ın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp, memleketi Isparta'ya götürüldü. Işıkkent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık Camii'nde ikindi namazına müteakip Sümeyye Yavlak için cenaze töreni düzenlendi. Törene Sümeyye Yavlak'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazının ardından Sümeyye Yavlak'ın cenazesi toprağa verildi. 

        Sümeyye Yavlak'ın eniştesi Ferhat Koçer, Sümeyye ile geçen hafta Isparta'ya geldiğinde görüştüklerini belirtti. Koçer, şunları söyledi:

        "Sümeyye, eşi ile kayınpederinin evindeyken Mehmet evin camını kırdı. Kayınpeder bize haber verdi. Gittik Antalya'da kayınpederi, 'Sümeyye'yi alın götürün, zarar vermesin' dedi. Sümeyye ile görüştük. Sıkıntısının olmadığını söyledi. Sanırım tehdit edildi. Biz de 'Tehdit ediliyorsan söyle, ona göre önlem alalım' dedik. Sıkıntısı olmadığını anlattı. Mehmet'in kendisine zararı olmadığını, sıkıntısının babasıyla olduğunu söyledi. Biz de 'Tamam' dedik. Dün de bu acı haberi aldık. Caninin gerekli cezayı almasını istiyoruz." (DHA)Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-08-22 18:35:24

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