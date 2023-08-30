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        İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:36
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        İşe yerleştirme vaadiyle 3,5 milyon liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama
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        Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da 60'a yakın kişiyi kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı belirlenen Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkez ilçeler ve bağlı bazı köylerde 60'a yakın kişiyi, kamu kurumlarının ismini kullanarak, işe yerleştirme vaadiyle güvenlerini kazanıp, toplamda yaklaşık 3,5 milyon TL dolandırdığı belirlenen Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz'ı yakalamak için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz, dün belirlenen adreste yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda otomatik av tüfeği ve 68 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan Erkan Akdeveci ve Ali Yılmaz dün akşam saatlerinde polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

        2023-08-30 12:34:06

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