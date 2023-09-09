7 aylık hamile Raziye'yi öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Olay, 1 Mart 2022'de Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan 7 aylık hamile Raziye Karabuğa ile 1 yıldır dini nikahla yaşadığı Şehmuz Gezen arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gezen, pompalı tüfekle Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden vurdu. Gezen, daha sonra Karabuğa'yı otomobille Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakıp kaçtı. Karabuğa ile karnındaki bebek hayatını kaybetti, yakalanan Şehmuz Gezen ise tutuklandı.

Şehmuz Gezen hakkında Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde zihinsel geriliği bulunduğu için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nden rapor istendi. Raporda Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğu belirtildi.

Dün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Gezen, olayda öldürülen Raziye Karabuğa'nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları katıldı. Hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme suçundan cezalandırılması istenilen Gezen, duruşmada pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi, haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadı. Karar açıklandığı sırada sanığın annesi Hayriye Gezer "Ne müebbet hapsi, benim oğlumu yaktılar" diye tepki gösterince mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Hayriye Gezer adliye bahçesinde fenalık geçirdi.