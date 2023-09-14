Kayıp 2 arkadaş, duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde bulundu ISPARTA'da'Gezmeyegidiyoruz' diyerek evden ayrılıp, geri dönmeyen Hüseyin Ş. (13) ile Uğur A. (13), sosyal medyadan kayıp ilanını gören duyarlı bir vatandaşın dikkati ile kent merkezinde yemek yerken bulunup, polis ekiplerince ailelerine teslim edildi.

Yalvaç ilçesi Kumdanlı köyünde oturan lise öğrencileri Hüseyin Ş. ile Uğur A., 11 Eylül akşamı evlerine dönmeyince endişelenen aileleri aramaya başladı. Telefonlarını kapatan 2 arkadaşın salı günü kent merkezinde görüldüğü haberini alan aileler, aramalarını bu noktada yoğunlaştırdı. Sosyal medya üzerinden çocuklarının kayıp olduğunu paylaşan aileler, polise de başvurdu.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP, TEYİT ETTİRDİ

Bölgede aramalar sürerken, kayıp çocukların fotoğraflarını sosyal medyada gören duyarlı bir vatandaş, 2 arkadaşı Belediye İşhanı'ndaki bir iş yerinde yemek yerken fark etti. Cep telefonu ile çocukların fotoğraflarını çeken vatandaş, kayıp ilanında yer alan irtibat numarasına gönderdi. Çocukların, kayıp olarak arananlar olduğunu teyit ettiren vatandaş, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. Polis, Hüseyin Ş. ve Uğur A.'nın bulundukları yere gitti. Önce ifadeleri alınan 2 çocuk, ardından ailelerine teslim edildi.

'ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN