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        Namaz sırasında ayakkabılarıyla camiye girip, imama bağırdı

        ISPARTA'dacemaat namaz kılırken ayakkabılarıyla camiye giren şüpheli, imam hatibe bağırıp kaçtı. Isparta Müftülüğü'nden caminin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:45
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        Namaz sırasında ayakkabılarıyla camiye girip, imama bağırdı
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        ISPARTA'dacemaat namaz kılırken ayakkabılarıyla camiye giren şüpheli, imam hatibe bağırıp kaçtı. Isparta Müftülüğü'nden caminin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

        Olay, 21 Eylül günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki Vanlı Camii'nde meydana geldi. İmam hatip Şükrü Önder cemaatle akşam namazını kılarken içeriye bir kişi girdi. Bu kişi, İmam hatip Önder'in yanına kadar gelip bağırdı. Önder ile cemaatin dışarı çıkardığı kimliği belirsiz kişi, kaçtı. Yaşananlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili Isparta Müftülüğü´nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz müftülüğüne bağlı Vanlı Camii'nde 21/09/2023 Perşembe günü akşam namazında, bir kişi ayakkabı ile cami içerisine girmiş ve namaz kılan cami görevlisinin yanına yaklaşarak imam hatibe ne dediği tam anlaşılamayan bazı şeyler söylemesi üzerine, cami görevlisi tarafından gereken ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olay ile ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, ayrıca konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

        DİYANET-SEN'DEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

        Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun da camiye giderek imam hatip Şükrü Önder'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tosun, "Akşam namazı esnasında bir kişi ayakkabıları ile camiye girerek imam hatibin yanına yaklaşarak bazı sözler söylemiş, bunun üzerine görevli tarafından gerekli ikaz ve uyarı yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

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