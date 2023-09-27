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        DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:41
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        DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
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        -(genişhaber) - VATAN CADDESİ'NDE AMBULANS DEVRİLDİ: 3 YARALI  

        Ömer ÇETİNASLAN - Burak KESKİNCİ - Uğur ŞAHİN - İSTANBUL, DHA - FATİH Vatan Caddesi'nde kavşakta bir araçla çarpışan ambulans devrildi. Kazada  ambulanstaki hasta ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray'dan Topkapı yönüne giden Hamza Balkan idaresindeki 34 YP 9235 plakalı hafif ticari araç, Vatan Caddesi'ne bağlanan ambulansla kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içinde hasta taşıdığı öğrenilen ambulans devrildi. Hasta ağır şekilde yaralanırken ambulansın önündeki iki sağlık personeli de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansla çarpışan aracın şoförü Hamza Balkan kolundan hafif şekilde yaralanırken yanındaki eşi Mesude Balkan kazayı yara almadan atlattı.  

        Kaza nedeniyle Vatan Caddesi uzun süre trafiğe kapandı. Polis ekipler tarafından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. 

        Kazayı anlatan sürücü Hamza Balkan, "Işıklarda duruyordum. Yeşil ışıkta hareket ettim. Ambulans süratli geliyordu, görmedim, sol arkasına vurdum. Eşimde de bende de bir şey yok. Hasta varmış. Şoför ve sağlık personelinde de bir şey yok bizim gibi" dedi. 

        Görüntü Dökümü: 

        ------ 

        -Kazaya karışan araçlardan görüntü 

        -Olay yerinden görüntü 

        -Ambulansın kaldırılması 

        -Sürücü röp 

        -Genel ve detaylar 

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        İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI

        İstanbul DHA - İSTANBUL'da bu geceden itibaren yağışlı havanın etkili olması ve yağmur geçişlerinin hafta boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

        İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27 derece civarında seyredecek.

        Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor. 

        Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.

        - İMAMOĞLU'NDAN CHP İLÇE BAŞKANINA TEPKİ

        Gökçe KARAKÖSE, Ömer HASAR / İSTANBUL,

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