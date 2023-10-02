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        Otomobilde, Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi

        ISPARTA'da,otomobilde Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 400 bin dolar olduğu öğrenilen bebek lahdi ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:35
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        Otomobilde, Roma dönemine ait bebek lahdi ele geçirildi
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        ISPARTA'da,otomobilde Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve piyasa değeri 400 bin dolar olduğu öğrenilen bebek lahdi ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen bebek lahdi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Piyasa değeri 400 bin dolar olduğu ve hiç açılmadığı belirtilen bebek lahdinin Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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