Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da mevsimlik işçilerin kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı

        ISPARTA'nınGelendost ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç'ın (19) ardından, bugün de Şener Gezgin (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da mevsimlik işçilerin kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'nınGelendost ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç'ın (19) ardından, bugün de Şener Gezgin (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, geçen pazartesi akşamı Gelendost'a bağlı Yenice köyü mevkisindeki çadır kentte meydana geldi. Çadırlarda kalan mevsimlik işçiler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateşle Vildan Kıraç, Şener Gezgin, Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç (16) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Vildan Kıraç, salı günü hayatını kaybetti. Şener Gezgin de tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

        8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Soruşturma kapsamında Gökmen Kıraç, Memiş Kıraç, Mecnun Gezgin, Kamil Gezgin, Feridun Kaçan, Azat Kaçan jandarmadaki ifadelerinin ardından geçen çarşamba günü sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olaydan sonra kaçan A.G. isimli kadın ve N.G. ise perşembe günü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli de tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Prof. Dr. Sevil Atasoy yanıtladı! Dolunayda suç artar mı?
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tatlı parçası nefes borusuna kaçtı, veteriner hekim Heimlich manevrası ile...
        Tatlı parçası nefes borusuna kaçtı, veteriner hekim Heimlich manevrası ile...
        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Isparta'da motosikletin yaya geçidindeki bir gence çarpma anı kameraya yans...
        Isparta'da motosikletin yaya geçidindeki bir gence çarpma anı kameraya yans...
        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram toprağa verildi
        Eski MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram toprağa verildi
        4 yıl önce akıma kapılan MHP'li eski başkan, hayatını kaybetti
        4 yıl önce akıma kapılan MHP'li eski başkan, hayatını kaybetti
        Isparta'daki silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
        Isparta'daki silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi