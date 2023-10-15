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        Isparta'daki kazada ölen 5 kişi, akşam yemeğinden dönüyormuş

        ISPARTA'nınŞarkikaraağaçilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Bayram Ali Ergin (42), oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova (43) ve kızı Zılan Khalılova (16) olduğu belirlendi. Aynı kazada Bayram Ali Ergin'in ikiz kardeşi Mustafa Ali Ergin (42) ağır yaralanırken, ikizlerin 5 gün önce doğum günü kutladığı ve kazanın da akşam yemeğinden  dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:25
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        Isparta'daki kazada ölen 5 kişi, akşam yemeğinden dönüyormuş
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        ISPARTA'nınŞarkikaraağaçilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin Bayram Ali Ergin (42), oğlu Kadir Ergin (19), yeğeni Züleyha Çetin (8), Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova (43) ve kızı Zılan Khalılova (16) olduğu belirlendi. Aynı kazada Bayram Ali Ergin'in ikiz kardeşi Mustafa Ali Ergin (42) ağır yaralanırken, ikizlerin 5 gün önce doğum günü kutladığı ve kazanın da akşam yemeğinden  dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

        Kaza, gece yarısı Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Aşağıdinek köyü Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Bayram Ali Ergin yönetimindeki 32 LH 760 plakalı otomobil ile M.D. (41) kullandığı 42 AID 166 plakalı kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerince Şarkikaraağaç Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 kişi daha kurtarılamadı.

        KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Kazada yaşamını yitirenlerin Bayram Ali Ergin, oğlu Kadir Ergin, Züleyha Çetin, Azerbaycan uyruklu Samıra Rasulova ve kızı Azerbaycan uyruklu Zılan Khalılova olduğu belirlendi. Aynı araçta bulunan Mustafa Ali Ergin'in durumunun ağır olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

        AKŞAM YEMEĞİNDEN DÖNÜŞTE KAZA YAPTILAR

        Mustafa Ali Ergin ile Samıra Rasulova'nın bir süre önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı, Zılan Khalılova'nın Samıra Rasulova'nın önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı olduğu, Şarkikarağaç İnönü İlkokulu'nda öğrenci olan Züleyha Çetin'in ise Mustafa Ali Ergin'in ablasının çocuğu olduğu belirlendi. Kazadan önce Bayram Ali Ergin, Kadir Ergin, Züleyha Çetin, Samıra Rasulova, Zılan Khalılova ve Mustafa Ali Ergin'in yemek yedikten sonra eve döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirlendi.

        CENAZELER İÇİN İRTİBATA GEÇİLDİ

        Öte yandan Bayram Ali Ergin ile Mustafa Ali Ergin'in ikiz olduğu ve 10 Ekim'de doğum günlerini kutladıkları öğrenildi. Samıra Rasulova ve Zılan Khalılova'nın cenazeleriyle ilgili Azerbaycan Konsolosluğu ile irtibata geçildiği, diğer 3 kişinin cenazesinin ise Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyünde toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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