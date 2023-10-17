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        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi

        SOSYALmedyada'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:40
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        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi
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        SOSYALmedyada'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç, Isparta'da 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Ayhan Koç, gece saatlerinde İstanbul Caddesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde çıkan tartışma sonrası saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz 2 erkek, Koç'u dakikalarca darbetti. Vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren Koç, bir süre sonra olay yerinden götürüldü. Olay, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, 2 erkeğin tekme ve yumruklarla Ayhan Koç'a saldırdığı anlar yer aldı. Olay sırasında 2 kadının araya girerek, kavgayı ayırmaya çalıştığı da görüldü. Darbedilen Koç'un son olarak refüjde yüz üstü yatarak, hareketsiz halde durduğu anlar kameraya yansıdı. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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