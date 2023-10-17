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        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:00
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        'Benekli Ayhan', Isparta'da darbedildi (2)
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        VALİLİK:ŞİKAYETTEBULUNMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR

        Isparta Valiliği, sosyal medyada 'Benekli Ayhan' olarak tanınan Ayhan Koç'un 2 kişi tarafından darbedilmesine iişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Benekli Ayhan' olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta il merkezi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldiği ve konuyla ilgili olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın, saat 03.30 sıralarında taksi ile Burdur'a gittiği, A.K.'nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K.'nin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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