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        Alacak tartışması cinayetine 2 tutuklama

        ISPARTA'da,alacak meselesinden çıkan tartışmada Ferhat Tokmak'ın (38) tabancayla başından vurulup hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Feryaz Yıldız (37) ve Hasan Kara (46), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:08
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        Alacak tartışması cinayetine 2 tutuklama
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        ISPARTA'da,alacak meselesinden çıkan tartışmada Ferhat Tokmak'ın (38) tabancayla başından vurulup hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan Feryaz Yıldız (37) ve Hasan Kara (46), tutuklandı.

        Olay, 26 Kasım'da saat 17.00 sıralarında, Yalvaç ilçe merkezinde meydana geldi. Feryaz Yıldız ve Hasan Kara, aralarında alacak meselesinden husumet olan Ferhat Tokmak ile Çınaraltı bölgesi mevkisinde buluştu. Taraflar, Hasan Kara'ya ait 32 ADC 818 plakalı araçta konuşurken tartışma çıktı. Feryaz Yıldız yanında getirdiği tabancayla Ferhat Tokmak'a ateş etti. Başından vurulan Tokmak'ın öldüğünü anlayan Yıldız ve Kara, cesedi dağ yolunda bıraktı.

        ARAÇTA SİLAH ÇEKTİ

        Bir süre sonra polis merkezine giden Feryaz Yıldız ve Hasan Kara teslim oldu. Şüpheliler gözaltına alındı, Hasan Kara'nın aracındaki incelemede ön sağ koltuk ve alt kısmında yoğun kan lekesi ve doku kalıntıları bulunduğu, tavan kısmında ise bir mermi girişi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramalarda Ferhat Tokmak'ın cenazesi aynı gün akşam saatlerinde Kızılca Mahallesi ve Özgüney köyleri arasındaki dağ yolunda çalılık alanda bulundu. 

        İFADELERİNDE OLAYI ANLATTILAR

        Şüpheliler ilk ifadelerinde aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu, bu sebeple Çınaraltı bölgesi civarında buluştuklarını ve tartışma çıktığını anlattı. Şüphelilerin ifadelerine göre; Ferhat Tokmak araç içerisinde Hasan Kara'ya silah doğrulttu, Feryaz Yıldız da yanındaki tabancayı çekince boğuşma yaşandı. Boğuşmada Feryaz Yıldız'ın elindeki tabancanın ateş alması sonrası Ferhat Tokmak başından vuruldu. Tokmak´ın araçta öldüğünü anlayan şüpheliler yaşadıkları panikle cesedi Özgüney yolunda boş alana, tabancaları da yol üzerinde attı.

        Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Feryaz Yıldız ve Hasan Kara, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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