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        Kahvehanede husumetlisi tarafından öldürüldü

        ISPARTA'da kahvehanede husumetli olduğu E.Y. (64) tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:10
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        Kahvehanede husumetlisi tarafından öldürüldü
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        ISPARTA'da kahvehanede husumetli olduğu E.Y. (64) tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar (62), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde meydana geldi. Husumetli olan E.Y. ile Fikret Akar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti. Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

        Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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