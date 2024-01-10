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        5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu

        ISPARTA'da 5 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Doğan Argun, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, dağda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:40
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        5 gündür aranıyordu, dağda ölü bulundu
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        ISPARTA'da 5 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Doğan Argun, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, dağda ölü bulundu.

        Bağlar Mahallesi'ndeki evinden 5 Ocak günü 'Camiye gidiyorum' diyerek ayrılan Doğan Argun'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Doğan Argun'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Bugün saat 10.30 sıralarında Sav beldesi mevkisinde dağda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen kişinin, Doğan Argun olduğu tespit edildi. Argun'un cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Doğan Argun'un bulunduğu bölge ile evi arasındaki mesafenin yaklaşık 10 kilometre olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Doğan Argun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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