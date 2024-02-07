Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Depremde gönüllü gassallık yaptı, döndükten sonra kursunu açtı

        GEÇEN yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Isparta'dan bölgeye giden Hüsnü Erdoğan (44), gönüllü gassallık yaptı, memleketinde dönünce de 'Cenaze Hizmetleri' adı altında kurs açılmasına öncülük etti. Erdoğan, toplumun cenaze hizmetine yönelik bilgisinin yetersiz olduğu düşüncesiyle kurs açılmasını önerdiğini ve oğlunun da kursa katılıp mezun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde gönüllü gassallık yaptı, döndükten sonra kursunu açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GEÇEN yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Isparta'dan bölgeye giden Hüsnü Erdoğan (44), gönüllü gassallık yaptı, memleketinde dönünce de 'Cenaze Hizmetleri' adı altında kurs açılmasına öncülük etti. Erdoğan, toplumun cenaze hizmetine yönelik bilgisinin yetersiz olduğu düşüncesiyle kurs açılmasını önerdiğini ve oğlunun da kursa katılıp mezun olduğunu söyledi.

        Isparta'da bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüsnü Erdoğan, 6 Şubat depremleri sonrası gönüllü gassal (ölü yıkayıcı) olarak Hatay'a gitti. Deprem bölgesinde gönüllü olarak gassallık yapan Erdoğan, yaklaşık 20 gün Hatay'da kaldı. Isparta'ya dönen Erdoğan'ın önerisiyle Halk Eğitim Merkezi ve Isparta Müftülüğü tarafından kentte, 'Cenaze Hizmetleri Kursu' açıldı. Geçen yıl aralık ayında başlayan kurslar, ilgi gördü. İkincisi düzenlenen kursa katılanlara cenaze yıkaması, kefenleme, cenaze namazı ve defin hakkında bilgi verildi. Erdoğan da kursta gönüllü olarak eğitmenlere yardım etti, kursiyerlere bilgi verdi. Kursu tamamlayanlara da sertifika verildi.

        '5 BİNE YAKIN CENAZE DEFNETTİM'

        Uzun zamandır yakını ölenlerin talebiyle gönüllü olarak gassallık yaptığını anlatan Hüsnü Erdoğan, "Geçen sene 6 Şubat'taki deprem sonrası gönüllü olarak gassallık yaptım. Cenaze defin işlemi için Hatay'a gittim. Antakya Asri Mezarlığı'nda 5 bine yakın cenaze defnettim. Kurs, Isparta'da yaşayanların, cenazenin defnine kadar nasıl işlemler yapılacağını öğrenmesi amacıyla açıldı. Oğlum bu kurstan mezun oldu. Ölümlü dünya, biz de elbet zamanımız geldiğinde gideceğiz" diye konuştu.

        'KURSUMUZ 32 SAAT SÜRÜYOR'

        İkinci kurs dönemi sonrasında Gülistan Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirilen sertifika töreninde caminin müezzin kayyımı ve eğitmen Mustafa Emre, kurs hakkında bilgi verdi. Emre, "Cenaze hizmetleri kursumuz 32 saat sürüyor. İnsanlar bu kursa cenaze hizmetlerini öğrenmek, yakınları vefat ederse kefenlenmesi, yıkanması, dua edilmesi, defin ve taziye süreci hakkında bilgi almak için katılıyor" dedi.

        BABASININ YÖNLENDİRMESİYLE KURSA BAŞLADI

        Isparta Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Berkan Erdoğan (18) da babasının yönlendirmesiyle kursa başladığını söyledi. Cenaze hizmetlerini öğrendiği için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Normalde başarabileceğimi düşünmüyordum ama başardım. Bilgilerin ileride lazım olacağı düşüncesiyle kursa katıldım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        30 kişi için gözaltı kararı! Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        "Melek gibi bir insandı!" Mevlit yemeği hazırlamaya gidiyormuş!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        Kanser haberinin ardından Prens Harry İngiltere'de
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        ABD'de bir ilk: Anne, oğlunun gerçekleştirdiği katliamdan suçlu bulundu
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        Okan Buruk'tan sol bek açıklaması!
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Artvin'de sel, heyelan, çığ! 1 kişi yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        Yem karma makinesine kapılan bekçinin feci ölümü
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        3 kez yargılandı, 3 kez müebbet aldı
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        Isparta'daki trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutukland...
        Isparta'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin bir kişi tutukland...
        Isparta ISAK ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyor
        Isparta ISAK ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını unutamıyor
        Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası
        Isparta AFAD'dan depremzedeler için "Bir Oyuncak Bir Kitap" kampanyası
        Isparta Emniyet Müdürlüğünce 13 bin 372 kişi sorgulandı
        Isparta Emniyet Müdürlüğünce 13 bin 372 kişi sorgulandı
        Isparta'da güneş enerji santrali törenle açıldı
        Isparta'da güneş enerji santrali törenle açıldı