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        'Tedbir alınmazsa Eğirdir Gölü ikiye ayrılacak'

        DEVLET Su İşleri (DSİ) Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, tedbir alınmaması halinde Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin 913 metreye gerileyeceği ve gölün ikiye ayrılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:15
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        'Tedbir alınmazsa Eğirdir Gölü ikiye ayrılacak'
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        DEVLET Su İşleri (DSİ) Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, tedbir alınmaması halinde Eğirdir Gölü'nde su seviyesinin 913 metreye gerileyeceği ve gölün ikiye ayrılacağını söyledi. Karaaslan, "Mutlaka yüzde 50 sınırlı sulamayla başlamamız gerekiyor. Daha sonra ise sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor" dedi.

        Isparta’nın su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimini sağlamak üzere oluşturulan İl Su Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı. Toplantıya Devlet Su İşleri Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, tüm ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkileri, iyi ve kötü durum senaryoları ile alınması gereken tedbirleri bir sunumla katılımcılara aktardı. Karaaslan gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle ilgili çalışma yaptık. Gelinen safhada özellikle 2030 yılında Türkiye'de nüfus yüzde 10 artacak ve su kaynaklarımızın potansiyeli de yüzde 20 azalacak. Gerekli tedbirleri almazsak 2030 yılında maalesef su fakiri ülke durumuna düşeceğiz. Isparta'ya gelecek olursak 2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölümüz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor. Normal şartlar devam ederse yani azalım eğilimi bu şekilde devam ederse 2021 yılındaki gibi kuraklık yaşamazsak ve hiçbir tedbir almazsak göl yine 913 metreye geliyor ve ikiye ayrılıyor. Yüzde 50 sınırlı sulamaya şimdiden başlarsak gölü kurtarıyoruz, göl 916- 917 metreye kadar gelebiliyor. Mutlaka yüzde 50 sınırlı sulamayla başlamamız gerekiyor. Daha sonra ise sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor" dedi.

        'YETERLİ SU MİKTARINA SAHİP OLABİLDİĞİMİZ SÖYLENEMEZ'

        Isparta'nın yağış rejimi bakımından kurak sayılabilecek bölgeler arasında yer aldığını söyleyen Vali Aydın Baruş ise "Mevcut elimizdeki tarımsal potansiyeli de düşündüğümüzde yeterli su miktarına sahip olabildiğimiz söylenemez. Bu nedenle sahip olduğumuz kaynakların verimli kullanımı son derece önem taşımaktadır. Su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve geleceğe ilişkin su yönetme konusunda önemli kararların alınması bakımından İl Su Kurulları kuruldu" diye konuştu.

        İl Su Kurulu toplantısında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Antalya Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sunumlar yapıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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