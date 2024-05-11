Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybetti

ISPARTA'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner (20) tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşam savaşını yitirdi.

Kaza, 1 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Uzman çavuş R.K.'nin (29) kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Metiner, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu öğrenilen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı.