Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybetti (2)
SÜRÜCÜTUTUKLANDIIsparta'da yolun karşısına geçerken motosikletiyle çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner'in 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan sürücü uzman çavuş Rıdvan Korkmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SÜRÜCÜTUTUKLANDI
Isparta'da yolun karşısına geçerken motosikletiyle çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner'in 10 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan sürücü uzman çavuş Rıdvan Korkmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rıdvan Korkmaz çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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