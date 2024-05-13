Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı

        ISPARTA'da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Dairedeki duvarların göçtüğü, kapıların yerinden söküldüğü ve eşyaların zarar gördüğü patlamayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

        Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü. Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil

        Benzer Haberler

        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Isparta'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını...
        Isparta'da motosikletin çarptığı genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif, yaşam savaşını 10 gün sonra kaybet...
        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Isparta'da darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
        Isparta merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı