Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı

ISPARTA'da 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Dairedeki duvarların göçtüğü, kapıların yerinden söküldüğü ve eşyaların zarar gördüğü patlamayla ilgili savcılık inceleme başlattı.

Kepeci Mahallesi 1216 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede, saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren komşular, yaralanan Furkan Ş.'yi dışarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen ve vücudunda yanık oluşan Furkan Ş., tedavi için hastaneye götürüldü. Patlama sırasında basınçla birlikte dairede bulunan duvarların göçtüğü ve kapıların yerinden söküldüğü, eşyaların da zarar gördüğü belirlendi. Üst katlarda bulunan dairelerin de hasar gördüğü patlama ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen Isparta Valisi Aydın Baruş da patlama ile ilgili incelemelerde bulundu.