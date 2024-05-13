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        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı (2)

        BİNAMÜHÜRLENDİIsparta'da Kepeci Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlama sonrası olay yerine yönlendirilen doğal gaz şirketine bağlı ekipler ilk incelemede gaz kokusu tespit etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:30
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        Isparta'da 6 katlı apartmandaki dairede patlama: 1 yaralı (2)
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        BİNAMÜHÜRLENDİ

        Isparta'da Kepeci Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen patlama sonrası olay yerine yönlendirilen doğal gaz şirketine bağlı ekipler ilk incelemede gaz kokusu tespit etti. Ekipler tarafından müdahalede bulunulurken, güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edildi ve gaz kaçağı tespit edilene kadar mühürlendi. Kazada yaralanan Furkan Şeker'in, jandarma uzman çavuş olduğu, tedavisinin Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

        'DEPREM OLDU ZANNETTİM'

        Aynı binanın 4'üncü katında oturan Eren isimli kişi, patlama sesi duyduğunda deprem olduğunu zannettiğini belirterek, "Bu apartmanın sakiniyim. Olay 07.00 ila 07.30 sırasında gerçekleşti. Biz sese uyandık, uyuyorduk. Ondan sonra aşağıdan biri bağırdı. Ona çıktım ben cama. Camdan baktım 'göçtü' dedi. Aşağıya indik, olayın ne olduğunu anlayamadık. Bina zaten tahliye ediliyor. Bugün için tedbir amaçlı dışarıda kalacağız. Muhtemelen gaz kaçağı var, ne olduğu belli değil. Ben ilk deprem olduğunu düşündüm hatta yan komşum çıktı. 'Ne oluyor?' dedi. 'Deprem oldu aşağıda' dedim gürültüyü duyunca. Çığlık sesi ürpertti beni biri öldü, yaralandı zannettik. Hatta yan tarafta inşaat var biri yaralandı, kaza oldu zannettik. Ondan sonra bina göçtü falan deyince, apar topar aşağı indik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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