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        Otomobil, önce bisikletliye ardından kaldırımdaki yayaya çarptı: 2 yaralı

        ISPARTA'da, Celalettin G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:35
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        Otomobil, önce bisikletliye ardından kaldırımdaki yayaya çarptı: 2 yaralı
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        ISPARTA'da, Celalettin G. yönetimindeki otomobil, önce bisikletliye ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yayanın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Celalettin G.'nin kullandığı 07 LB 601 plakalı otomobil caddede seyir halindeyken, bisikletiyle giden İbrahim Genç'e arkadan çarptı. Daha sonra sürücü, otomobiliyle sağ tarafa doğru yönelince bu kez kaldırımda yürüyen Bahar Bulut'a çarpıp, metrelerce sürükledikten sonra durdu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Bahar Bulut ile bisikletteki İbrahim Genç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobilin önünde ilerleyen bisikletliye ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptığı, savrulan yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı. Kaza sonrası çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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