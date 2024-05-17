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        Isparta Dağ Komando Okulu'nda 169 sözleşmeli er yemin etti

        ISPARTA Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 169 sözleşmeli er adayı, düzenlenen törende silah ve bayrak üstüne el basarak yemin etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:20 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:25
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        Isparta Dağ Komando Okulu'nda 169 sözleşmeli er yemin etti
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        ISPARTA Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 169 sözleşmeli er adayı, düzenlenen törende silah ve bayrak üstüne el basarak yemin etti. Komandoların dağcılık ve bayrak gösterisi sunduğu töreni izleyen aileler yeminin ardından çocuklarıyla bir araya geldi.

        Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törene Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, sözleşmeli erlerin aileleri, şehit aileleri, gaziler ile 1 lise ve 1 ortaokul olmak üzere 2 okuldan bir grup öğrenci katıldı. Bir süredir eğitim gören sözleşmeli er adaylarının yemin töreni, alay sancağının tören alanında yerini alması ve erlerin geçit töreni ile başladı. Geçit töreni ardından 169 sözleşmeli er adayı hep birlikte silah ve bayrak üstüne el basarak yemin etti.

        Sözleşmeli erler adına konuşan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Yaman, "Artık bayrak, vatan ve sancağımızın nöbet sırası bizde. Devraldığımız bu nöbette çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanağı olan Atatürk ilke ve inkılaplarının sarsılmaz bekçileri olacağız" diye konuştu.

        Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, törene burada bulunanlar kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen şanlı al bayrağın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen şanlı sancak ve tüm şehitlerin şahitlik ettiğine değinerek, "Bu yemin ile sizler, milletimize sadakatle hizmet edeceğinizi, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinizi, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı, şeref ve namustur. Şeref ve namus, Türk ulusu için hava kadar, su kadar, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın; vatan, bayrak ve şeref olacağına dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        Törende birliğe ilk katılan sözleşmeli er adayı Kaşif İslam Dedecan, yaş kütüğüne plaka çaktı ve komutan tarafından belgesi ile hediye takdim edildi. Tören, komandoların dağcılık ve bayrak gösterisi ile sona erdi. Törenin ardından aileler yemin eden çocukları ile bir araya geldi. Birlik yemekhanesinde askerler ve aileleri, karavanadan yemek yedi.

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