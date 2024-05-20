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        Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı

        ISPARTA'daki Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:10
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        Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu, plaj girişe kapatıldı
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        ISPARTA'daki Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu. Polisin şeritle çevirip 24 saat nöbet tutmaya başladığı plaj, girişe kapatıldı.

        Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda dün akşam saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, gölün içerisindeki el bombalarını tespit etti. Plaja giriş çıkışları şeritle kapatan polis, 24 saat nöbete başladı. Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

        Göl kenarında evi bulunan ve terzilik yapan Celal Kasap, "Uzun yıllardır gölümüz çekilmeye başladı, gölümüz çekildikçe geçen yıl olduğu gibi bu yıl da altından el bombaları çıktı. Geçen yıl özel kuvvetler ekipleri gelip patlatmıştı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarına rastlıyor, polisimize bildiriyor. Polis güvenlik önlemlerini aldı, imha ekiplerini bekliyor. Gölümüze giren gençlerimiz oluyor, misafirlerimiz oluyor, göl kenarında bilmeden üzerine basarlarsa bombaların patlama ihtimali vardır, bizim çoluğumuz çocuğumuz burada göle giriyor. Tedirginiz, nasıl bir tedbir alınacak bilmiyoruz. Tedbir alınırsa bizim için iyi olur" dedi.

        Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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