Eğirdir Gölü'nde bulunan el bombalarını İstanbul'dan gelen özel ekip çıkardı

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü sahilinde önceki gün bulunan el bombaları, İstanbul’dan gelen özel ekip tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda 19 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde yüzen bir kişi, polisi arayıp suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, bölgeyi şeritle çevirip girişe kapatarak, 24 saat nöbete başladı. Bugün akşam saatlerinde İstanbul’dan gelen özel ekip, Yazla Mahallesi sahili Babasultan mevkisindeki plajda çalışma yaptı. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen çalışmalarda bombaların imha edilmesi yerine toplanmasına karar verildi.