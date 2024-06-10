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        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı

        ISPARTA'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:55
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        Yapay zeka kullanarak sınavda kopya çekerken yakalandı
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        ISPARTA'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., polisin dikkati sayesinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti. Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

        2 KİŞİ YAKALANDI

        Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği tespit edildi. '6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

        ASTARI YIRTIP, İÇERİSİNE YERLEŞTİRMİŞ

        Şüphelinin sınav öncesi ayakkabısının astarını yırtarak elektronik düzeneği buraya yerleştirdiği, sınav salonuna girişteki kontrollerden bu şekilde geçtiği, içeri girdikten sonra da tuvalete giderek ayakkabısından çıkardığı düzeneği üzerine yerleştirdiği, kulağına da kulaklık taktığı tespit edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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