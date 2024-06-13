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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:55
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'yı ziyaret etti. Sabah erken saatte bahçeden gül toplayan Tatar, gül yağı üretim tesisini gezdi. Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i yad eden Tatar, "Bizler için çok önemli bir kişilikti. Kıbrıs halkına çok önemli hizmetleri geçmiştir. Isparta denilince aklımıza onun ismi gelir" dedi.

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) daveti üzerine kente geldi. Gece saatlerinde Isparta'da konaklayan Tatar, saat 06.30 sıralarında otelden ayrıldı. Isparta Valisi Aydın Baruş, ITSO Başkanı Metin Çelik ile birlikte Gönen ilçesi Güneykent beldesinde bulunan gül bahçelerini gezen Tatar, burada gül topladı. Güller hakkında S.S. Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) yetkilileri ve Vali Aydın Baruş'tan bilgi alan Tatar, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        'SÜLEYMAN DEMİREL'İ DE YAD ETMEK İSTİYORUM'

        KKTC'den sevgi ve selamlar getirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Isparta'da bu sabah bu doğal güzellikler içerisinde bulunmaktan büyük memnuniyet duydum. Tabii hep duyuyoruz ama ilk kez geldim. Dolayısıyla doğamızın, tabiatımızın bütün bu özelliklerinin korunması ve geleceğe taşınması çok önemli. Dolayısıyla buradaki emektarlara, buradaki çevrecilere, bu güzel tabiatla uğraşanlara hepsine iyi niyetlerimi ifade etmek istiyorum. Bu, bir kültürdür. Ekonomik boyutu da vardır ama mühim olan koruyabilmek. Isparta'nın değerlerine sahip çıkmaktır. Dolayısıyla bir kez daha eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i de yad etmek istiyorum. Çünkü bizler için çok önemli bir kişilikti. Kıbrıs halkına çok önemli hizmetleri geçmiştir. Isparta denilince aklımıza onun ismi gelir. Tüm Ispartalılara bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sevgi ve selamlarını getirdiğimi belirtmek istiyorum. Aramızdaki bağlar zaman içerisinde daha da güçlenmiş, bu iletişim çağında artık herkes daha da yakınlaşmıştır. KKTC ve Isparta'daki insanlarımızın muhabbet ve münasebetlerinin artmasını temenni ediyorum" dedi.

        EN ESKİ GÜL YAĞI FABRİKASINI GEZDİ

        Gül bahçelerinin ardından Güneykent'te kurulan en eski gül yağı fabrikasını da gezen Cumhurbaşkanı Tatar, gül yağı ve mamullerinin imalatı konusunda bilgi aldı. Gül yaprakları arasında basın mensuplarına poz veren Tatar'a Gülbirlik'in kuruluşu olan 'Rosense' firmasının ürettiği gül mamullerinden oluşan sepet takdim edildi. Tatar, Isparta'daki programına SDÜ'de fahri doktora töreni, İslamköy Çalcatepe'de bulunan Süleyman Demirel'in anıt mezarının ziyareti, valilik, belediye ve esnaf ziyaretleri, ardından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi mezuniyet töreniyle devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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