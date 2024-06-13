Depremzede Üveys, mezuniyet gününde kazada öldü

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin takla attığı kazada depremzede üniversite öğrencisi Üveys Sırlı (21) hayatını kaybetti, ablası ve aynı üniversiteden 3 arkadaşı yaralandı. Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Sırlı'nın bugün yapılacak törenle mezun olacağı, ablasının da bunun için ilçeye geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi alt yolunda meydana geldi. Üveys Sırlı'nın kullandığı 46 ADF 541 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp, takla atarak ters durdu. Kazada sürücü Üveys Sırlı ile aynı araçta bulunan ablası Misline Sırlı, arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay ve Sultan Odabaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Üveys Sırlı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAZA Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 2'nci sınıf öğrencisi Üveys Sırlı'nın okuldan arkadaşları Kerem Sümbül, Tahir Gencay, Sultan Odabaş ve ablası Misline Sırlı'nın dün gece birlikte eğlendiği, kazanın da dönüşte meydana geldiği öğrenildi. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde annesi ölen Üveys Sırlı'nın bugün saat 11.00'de yapılacak törenle mezun olup ilçeden ayrılacağı, ablası Misline Sırlı'nın da bunun için Kahramanmaraş'tan Eğirdir'e geldiği belirtildi. Üveys Sırlı'nın ölüm haberini alan öğrenci arkadaşları hastane morgu önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Sırlı'nın cenazesinin Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi. Okulda bugün yapılacak mezuniyet töreninin iptal edildiği kaydedildi.