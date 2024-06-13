Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (3)

        SDÜ'DENFAHRİ DOKTORA PAYESİ Isparta'da temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Payesi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SDÜ'DENFAHRİ DOKTORA PAYESİ

        Isparta'da temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Payesi verildi. Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Akademik Oda Orkestrası'nın sunduğu müzik dinletisiyle başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatından kesitlerin yer aldığı video izlendi. Isparta'da ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi almak, benim için çok kıymetli. SDÜ yönetimine bana verdikleri bu değer için çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'BİR MİLLET ÜÇ DEVLET'

        Türk halkı ile yaşadıkları gönül bağının, sevginin çok büyük ve derin olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, Kıbrıs tarihinin Türkiye'nin de tarihi olduğunu söyledi. KKTC'nin tanıtım yolunda bir aşama daha katettiğini vurgulayan Tatar, "KKTC, Türk Devletler Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmuştur. Azerbaycan Devleti ile de ilişkilerimiz gelişiyor. 'Bir millet üç devlet' anlayışı giderek yerleşiyor. Bugünlere kolay gelmedik. Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nin çok önemli bir merkeziydi. 1571 yılında 80 bin şehit vererek Osmanlı Kıbrıs Adası'nı fethetti. 352 yıldan daha fazla bir süre Osmanlı hükümdarlığında kaldı" diye konuştu.

        ANIT MEZAR VE MÜZEYE ZİYARET

        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, SDÜ'deki törenin ardından merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Anıt mezarda Kur-an'ı Kerim tilavetini dinleyen Cumhurbaşkanı Tatar dua etti. Isparta Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamit Gülbiçer, burada Tatar'a, Kıbrıs gazileri adına plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Vali Aydın Baruş’la birlikte Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni de ziyaret etti. Müze hakkında bilgi alan Tatar, Süleyman Demirel'in 55 yıllık siyasi hayatından kesitlerin ve objelerin sergilendiği müzeyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İstanbul'da!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        Yarın serinlik ve sağanak geliyor! Peki bayramda hava nasıl olacak?
        TCMB rezervlerinde rekor
        TCMB rezervlerinde rekor
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        Terzic gitti, Nuri Şahin geliyor
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        'Uygunsuz kıyafet' soruşturması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Atatürk'ün orijinal imzası: MSB paylaştı, bilinenden farklı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Milli coşku
        Milli coşku
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        G7 Liderler Zirvesi, İtalya'da başladı
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Ambulans vakası! Kornaya basıp yol istedi!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Temmuza kadar açılmayacak
        Temmuza kadar açılmayacak
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (2)
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (2)
        Depremzede Üveys, mezuniyet gününde kazada öldü
        Depremzede Üveys, mezuniyet gününde kazada öldü
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta'da gül bahçelerini gezdi:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta'da gül bahçelerini gezdi:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir
        YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki gör...
        YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın okul koridorundaki gör...
        Isparta'da sıcak hava etkili oldu
        Isparta'da sıcak hava etkili oldu