KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (3)

SDÜ'DENFAHRİ DOKTORA PAYESİ

Isparta'da temaslarını sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Payesi verildi. Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Akademik Oda Orkestrası'nın sunduğu müzik dinletisiyle başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hayatından kesitlerin yer aldığı video izlendi. Isparta'da ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, "Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi almak, benim için çok kıymetli. SDÜ yönetimine bana verdikleri bu değer için çok teşekkür ediyorum" dedi.

'BİR MİLLET ÜÇ DEVLET' Türk halkı ile yaşadıkları gönül bağının, sevginin çok büyük ve derin olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, Kıbrıs tarihinin Türkiye'nin de tarihi olduğunu söyledi. KKTC'nin tanıtım yolunda bir aşama daha katettiğini vurgulayan Tatar, "KKTC, Türk Devletler Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olmuştur. Azerbaycan Devleti ile de ilişkilerimiz gelişiyor. 'Bir millet üç devlet' anlayışı giderek yerleşiyor. Bugünlere kolay gelmedik. Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nin çok önemli bir merkeziydi. 1571 yılında 80 bin şehit vererek Osmanlı Kıbrıs Adası'nı fethetti. 352 yıldan daha fazla bir süre Osmanlı hükümdarlığında kaldı" diye konuştu.