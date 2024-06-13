KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (4)
VALİLİKVE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'daki programı kapsamında valiliği ziyaret etti.
VALİLİKVE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'daki programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Devlet töreniyle Vali Aydın Baruş ve daire amirleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, bir süre valilik makamında istirahat etti ve şehir hakkında Vali Baruş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez’den bilgi aldı. Ardından Isparta Belediyesi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından üzerinde ismi yazılı minyatür halı tezgahı ve çeşitli hediyeler verildi. Cumhurbaşkanı Tatar’a ayrıca Isparta güllerinden imal edilen güllü dondurma ve Isparta kirazı ikram edildi.
SDÜ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk sunan Cumhurbaşkanı Tatar, oluşturulan kortej eşliğinde yaya olarak törenin yapılacağı Atatürk Stadı’na gitti.
'DEMİREL'İN ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTENİN TÖRENİNE KATILMAKTAN ONUR DUYDUM'
Öğrenciler ve velilerin alkışları arasında stadyuma giriş yapan Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in her daim Kıbrıs halkının yanında olduğundan söz etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında şunları söyledi:
"Kıbrıs’a büyük hizmetleri dokunmuş, Kıbrıs Türk halkı için her vesilede Kıbrıs’ta destan yazan, bizleri kardeşleri olarak değerlendirmiş, bizlerin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’la çok iyi muhabbetleri olmuş, her gördüklerinde birbirlerini kucaklamış ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin arasındaki kadim ve kutsal bağları daha da kökleşmesine vesile olan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını taşıyan 32 senelik bu müstesna üniversiteden mezun olacak siz gençleri bir kez daha yürekten tebrik ederken, inşallah önümüzdeki dönemlerde sizden Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için, başarıları için, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlamda daha yüksek başarılar elde edebilmesi için hep birlikte çalışacaksınız. Türkiye’mize sahip çıkmak, Türkiye’nin büyük bir devlet olarak bütün Türk devletlerinin anavatanı olarak Türkiye’nin başarıları hepimizin olacaktır. Bu başarıda sizlerin de katkısı bizler için bir iftihar kaynağı olacaktır. Sizler buradan mezun olduktan sonra bilişim ve teknoloji çağında eğitime daha çok önem vererek kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sizlerden bunu bekliyoruz. Bu çağda bir ağabeyiniz olarak, bir büyüğünüz olarak başarılı olabilmek için elbette eğitim, elbette akademik çalışma olacaktır. Ama diyalog, iletişim, samimiyet, dürüstlük ve birbirinize olan kardeşlik bağları ile ömür boyu bu iletişiminizi sürdürmenizi ve üniversite ile buradaki hocalarla hep temasınızın devam etmesi en büyük temennimdir."
Okuldan mezun olan öğrenciler ve ailelerini kutlayarak konuşmasını tamamlayan konuk Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta heyetiyle vedalaşarak kentten ayrıldı.
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