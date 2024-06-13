KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Isparta denilince aklımıza Demirel ismi gelir (4)

VALİLİKVE BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'daki programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Devlet töreniyle Vali Aydın Baruş ve daire amirleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, bir süre valilik makamında istirahat etti ve şehir hakkında Vali Baruş, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve MHP Milletvekili Hasan Basri Sönmez’den bilgi aldı. Ardından Isparta Belediyesi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından üzerinde ismi yazılı minyatür halı tezgahı ve çeşitli hediyeler verildi. Cumhurbaşkanı Tatar’a ayrıca Isparta güllerinden imal edilen güllü dondurma ve Isparta kirazı ikram edildi.

"Kıbrıs’a büyük hizmetleri dokunmuş, Kıbrıs Türk halkı için her vesilede Kıbrıs’ta destan yazan, bizleri kardeşleri olarak değerlendirmiş, bizlerin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’la çok iyi muhabbetleri olmuş, her gördüklerinde birbirlerini kucaklamış ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin arasındaki kadim ve kutsal bağları daha da kökleşmesine vesile olan merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adını taşıyan 32 senelik bu müstesna üniversiteden mezun olacak siz gençleri bir kez daha yürekten tebrik ederken, inşallah önümüzdeki dönemlerde sizden Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için, başarıları için, Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası anlamda daha yüksek başarılar elde edebilmesi için hep birlikte çalışacaksınız. Türkiye’mize sahip çıkmak, Türkiye’nin büyük bir devlet olarak bütün Türk devletlerinin anavatanı olarak Türkiye’nin başarıları hepimizin olacaktır. Bu başarıda sizlerin de katkısı bizler için bir iftihar kaynağı olacaktır. Sizler buradan mezun olduktan sonra bilişim ve teknoloji çağında eğitime daha çok önem vererek kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Sizlerden bunu bekliyoruz. Bu çağda bir ağabeyiniz olarak, bir büyüğünüz olarak başarılı olabilmek için elbette eğitim, elbette akademik çalışma olacaktır. Ama diyalog, iletişim, samimiyet, dürüstlük ve birbirinize olan kardeşlik bağları ile ömür boyu bu iletişiminizi sürdürmenizi ve üniversite ile buradaki hocalarla hep temasınızın devam etmesi en büyük temennimdir."