Isparta'da evden altın çalan kadınlar, Ankara'da yakalandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kapısını kartla açarak girdikleri evden altınları çalan C.Y. (18) ile Ç.U. (27) adlı kadınlar polisin 680 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından Ankara'da yakalandı. Eğirdir'e getirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.U., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Çok pişmanım, şeytana uyduk" diye cevap verdi.

Olay, 8 Haziran'da Yazla Mahallesi'nde Çatal Apartmanı'ndaki bir dairede meydana geldi. Girdikleri evdeki bir miktar altını çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 şüphelinin apartmana girişini belirleyen polis, araştırma başlattı. İncelemede şüphelilerin başka evlerin kapısını açmaya çalıştığı, bazı evlere girip eşya almadan çıktığı, bazılarından da hırsızlık yaptığı belirlendi.