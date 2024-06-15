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        Isparta'da evden altın çalan kadınlar, Ankara'da yakalandı

        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kapısını kartla açarak girdikleri evden altınları çalan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:40
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        Isparta'da evden altın çalan kadınlar, Ankara'da yakalandı
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        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kapısını kartla açarak girdikleri evden altınları çalan C.Y. (18) ile Ç.U. (27) adlı kadınlar polisin 680 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından Ankara'da yakalandı. Eğirdir'e getirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.U., gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Çok pişmanım, şeytana uyduk" diye cevap verdi.

        Olay, 8 Haziran'da Yazla Mahallesi'nde Çatal Apartmanı'ndaki bir dairede meydana geldi. Girdikleri evdeki bir miktar altını çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 şüphelinin apartmana girişini belirleyen polis, araştırma başlattı. İncelemede şüphelilerin başka evlerin kapısını açmaya çalıştığı, bazı evlere girip eşya almadan çıktığı, bazılarından da hırsızlık yaptığı belirlendi.

        Polisin 680 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından şüpheliler C.Y. ile Ç.U.'nun Ankara'da oturduğu eve operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler bugün Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İfadelerinde kapıları banka kartıyla açtıklarını anlatan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna Ç.U., "Çok pişmanım, şeytana uyduk" diye yanıt verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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