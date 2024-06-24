Eğirdir Gölü'nde aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu

ISPARTA'da Eğirdir Gölü kenarında dördüncü kez el bombaları bulundu. El bombalarının kaldırılması için özel ekip beklenirken, polis bölgeyi şeritle çevirerek giriş çıkışa kapattı.

Eğirdir Gölü'nün Babasultan mevkisine karavanıyla tatile gelen Hilmi Gürler, dün öğleden sonra kıyıya yakın noktada su içinde el bombaları olduğunu fark etti. Gürler'in haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, el bombalarının bulunduğu alanı şeritle çevirdi. Bölgeye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, nöbete başladı. El bombalarının bölgeden alınması için İstanbul'dan gelecek özel ekibin beklendiği belirtildi. Diğer yandan aynı noktada daha önce de üç kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından bölgeden tahliye edilmişti.