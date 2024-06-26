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        Eğirdir Gölü'ndeki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı

        ISPARTA'da Eğirdir Gölü kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombası, özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:00
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        Eğirdir Gölü'ndeki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı
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        ISPARTA’da Eğirdir Gölü kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombası, özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürüldü.

        Eğirdir Gölü Babasultan mevkisinde 23 Haziran’da göl kenarında su içerisinde el bombaları bulundu. Bölgeyi şeritle kapatan polis 24 saat nöbet tutmaya başladı. El bombalarının bulunduğu bölge giriş çıkışlara kapatılırken, özel bomba imha uzmanları beklenmeye başladı.

        İstanbul'dan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bomba imha uzmanları bu sabah erken saatlerde Eğirdir'e geldi. El bombalarının bulunduğu bölgede inceleme yapan özel ekip, 7 el bombasının çıkarılması için çalışma yaptı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı çalışmanın ardından çıkarılan el bombaları imha edilmek üzere askeri birliğe götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgede daha önce de 3 kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından çıkarılarak imha edilmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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