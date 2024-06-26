Eğirdir Gölü'ndeki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı (2)

3EL BOMBASI DAHA BULUNDU; PLAJDAKİLER ALDIRIŞ ETMEDİ

Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombasının bugün sabah özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürülmesinin ardından aynı bölgenin yakınında 3 el bombası daha bulundu. Babasultan mevkisindeki halk plajında öğleden sonra el bombalarını fark eden bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi bölgeyi şeritle kapatarak vatandaşlara uyarıda bulunurken, bazıları ise polisin tüm uyarılarına rağmen şeritle çevrilen bölgenin yakınında yüzmeye devam etti. Polis, vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşması için sık sık uyarıda bulundu. Isparta'dan gelen bomba imha ekipleri 3 el bombasını alıp, bölgeden ayrıldı. Plajdaki vatandaşlar ise havanın sıcak olduğunu, tehlikeli olmasına rağmen yüzmeye devam ettiklerini söyledi.