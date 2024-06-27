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        Tartıştığı babasını boğazına satırla kesip öldürdü

        ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:05
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        Tartıştığı babasını boğazına satırla kesip öldürdü
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        ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S. çıkan tartışmada babası Abdullah Sarıtaş'ın (51) boğazına satırla vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen baba Sarıtaş, hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu. Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.S., gözaltına alındı.

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