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        Zihinsel engelli çocuğun koruyucu ailesi oldular

        ISPARTA'da İsa Ulusan (47) ve Şerife Ulusan (45) çifti zihinsel engelli çocuğa 7 yıldır koruyucu aile oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:45
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        Zihinsel engelli çocuğun koruyucu ailesi oldular
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        ISPARTA'da İsa Ulusan (47) ve Şerife Ulusan (45) çifti zihinsel engelli çocuğa 7 yıldır koruyucu aile oldu. Ulusan çifti, bir çocuğun aile sevgisi almasının önemini belirterek, koruyucu aile olunması tavsiyesinde bulundu.

        Isparta'da 2 kız çocuk babası PTT'den emekli İsa Ulusan ve ev kadını eşi Şerife Ulusan, zihinsel engelli 12 yaşındaki Yusuf'un koruyucu ailesi oldu. Ulusan çifti yaklaşık 7 yıldır Yusuf'un koruyucu ailelik görevini üstlendi. Kendisinin de 6 yıl çocuk esirgeme kurumunda kaldığını söyleyen İsa Ulusan, "Bu olayları en iyi bilenlerden birisi benim. Evlendik, evlendikten sonra eşimle bir akşam otururken karara bağladık. 'Burada böyle bir çocuk bakalım' dedik. Müracaat ettik. Çocuğu aldık, artık bizimle özdeşleşti. Benim çevremdeki insanların hepsi de tanıyor. Kendisinden biz de çok memnunuz. Aynı zamanda bizim 2 çocuğumuz da var. Biri üniversitede okuyor, biri de lise sona devam ediyor. Çocuklarım ilk başta biraz tepki gösterdi, sonradan bizden daha çok alıştılar, aynı zamanda ilgi de gördük. Sonuçta bizim hayatımız, bizim ailemiz" dedi.

        'BİR SICAK YUVA, BİR SICAK SEVGİ'

        Koruyucu anne Şerife Ulusan da her çocuğun aile sevgisine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Çocukları büyüdükten sonra bir kız çocuğu için daha başvuruda bulunmak istediğini anlatan Ulusan, "Koruyucu aile olmaya eşimle karar vermiştik ama en çok ben baskın gelmiştim. Çocukluğumdan beri istiyordum. Kız çocuğu istemiştik, erkek çocuğu nasip oldu. Bir çocuk aile sevgisine ihtiyaç duyuyor. Bir sıcak yuva, bir sıcak sevgi, ben herkese tavsiye ediyorum. Tabii ki değişiklikler oldu, Yusuf geldikten sonra. Yusuf çok masum bir çocuk gerçekten. Ettiği bütün duaları kabul oluyor. Ablasına çok dua etmişti. 'İnşallah ablam üniversite sınavını kazansın' diye, ablası diş hekimliğini kazandı. Bizlere de çok dua eder" diye konuştu.

        'MUCİT OLMAK İSTİYORUM'

        Koruyucu aileliğini üstlendikleri Yusuf'un yüzde 50 engelli olduğunu ilerleyen süreçte fark ettiklerini aktaran Şerife Ulusan, psikiyatrik ve rehabilitasyon desteğiyle normal eğitim seviyesini ulaştığını söyledi. Yusuf'u sevgiyle büyüttüklerini belirten Ulusan, "Diğer çocuklarla önce özel eğitime, sonra normal devlet okullarındaki çocuklarla okula gitmeye başladı. İlk başta anlayamadık Yusuf'u, sonra o kadar oyuncaklar, oyunlar aldık ama hiçbirini oynamak istemedi. Elektriğe, tadilat işlerine meraklı olduğunu sonradan öğrendik. Şu an elektrikle uğraşıyor. Çok hevesli, 'Mucit olmak istiyorum' diyor sürekli, biraz daha gayret gösterirsek sosyal hizmetlerin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız. Yusuf'la genelde oyun oymaya çalışıyoruz ama Yusuf iki oynadıktan sonra sıkılıyor. Genellikle birbirimize soru soruyoruz, kitap okuyoruz. Tadilat, elektrik işlerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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