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        'Algler, Eğirdir Gölü'nü battaniye gibi kapladı'

        TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su göllerinden olan ve son yıllarda kuraklık tehlikesi yaşanan Eğirdir Gölü'nün yüzeyini algler kaplamaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:20
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        'Algler, Eğirdir Gölü'nü battaniye gibi kapladı'
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        TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su göllerinden olan ve son yıllarda kuraklık tehlikesi yaşanan Eğirdir Gölü'nün yüzeyini algler kaplamaya başladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su yüzeyini battaniye gibi kaplayan alglerin hem kirliliğin kanıtı, hem de çok tehlikeli olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan ve son yıllarda ciddi kuraklık tehdidi altında bulunan Eğirdir Gölü'nde kirliliğin göstergesi su yosunları olarak da bilinen algler ile göldeki otçul balıkların tükenmesine bağlı hızla çoğalan su bitkileri, göl yüzeyini kapatmaya başladı. Uzun yıllardır Eğirdir Gölü'nün yaşadığı tehlikeleri dile getirip, uyarılar yapan TTKD bilim danışmanı ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Eğirdir'deki Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Dr. Erol Kesici, “Eğirdir Gölü'nü kaplayan bitkiler, gölün doğal bitkileri olan su sümbülü, civan perçemi ve chara, kurdele otu. Eskiden gölün doğal ekosisteminde dokuz çeşit otçul balık bulunmaktaydı. Balıklandırma için atılan levrek, sazan gibi balıklar bu otçul balıkları yedi. Halbuki bu bitkiler otçul balıkların en iyi besinleriydi. Yani bir merayı, otlağı düşünün. Oradaki koyunlar nasıl otla besleniyorsa, aynı zamanda o ortamdaki ot dengesini koruyorsa işte göldeki balık popülasyonunun etçilleştirilmesi gölün her tarafının bu otlarla kaplanmasına neden oldu" ifadelerini kullandı.

        MÜSİLAJ ÖRNEĞİ

        Dr. Erol Kesici, gölün su seviyesinin azalmasıyla güneş ışınlarının dip kısma daha çok etki ettiğini ve bunun sonucu olarak su bitkilerinin aşırı geliştiğini söyledi. Dr. Kesici, “Köpüklenmeyle aynı bitkiler ve üst kısmında da mikroskobik su bitkileri dediğimiz siyanobakteriler, fitoplanktonlar meydana gelmesiyle pelteleşmiş bir tabaka oluşuyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda şunu söylemiştik; müsilaj sadece denizlerde değil, Eğirdir Gölü'nde gördüğümüz şekilde bir yapının oluşması aynı zamanda bir müsilaj örneği olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten de çok üzücü ve tehlikeli bir durum. Çözümü basit ama bu işin liyakatli bilim insanları tarafından çözülmesi gerekir" dedi.

        SU YÜZEYİNİ BATTANİYE GİBİ ÖRTÜYOR

        Gölde makroskobik su bitkilerinin üzerinde su yosunları denilen alglerin bir örtü meydana getirdiğini belirten Dr. Kesici, “Ki, bu örtü çok çok tehlikelidir. Çünkü her tarafı battaniye gibi örtmekte ve gölün oksijensiz kalmasına, su canlılarının ölümlerine neden olmaktadır. Gölün özellikle güneyinde görülen bu sarımsı, yeşilimsi tabaka ise su yosunlarının oluşturduğu kirliliğin göstergesi bir kanıttır. Gölün kuzey kısmı poyraz ve genellikle dalgalı. Güney kısmı ise lodos kısmı ve daha sakin. Su bitkilerinin daha çok olduğu, aynı zamanda bütün havzadaki kirliliğin toplandığı alan olduğu için oradaki su bitkisi dediğimiz makrofitlerin sayısı alabildiğine fazla. Bitkiler suyun yüzeyine çıkıyor ve algler de üzerini tamamen kaplıyor ve gölün tamamen oksijensiz kalmasına, aşırı kirlenmesine neden oluyor. Kuzeyde poyraz sebebiyle koku olmazken, gölün güney kısmında son 15 gündür çok şiddetli bir koku yaşanıyor. İnsanlar burunlarını tutarak geçiyor, çok ekşimsi bir koku. Zaten görüntü kirliliği yanı sıra bu koku gerçekten çok üzücü. Burası stratejik öneme sahip bir yer. Yani açlık, kıtlık, savaşta ilk başvurulacak yer. Ama maalesef bu hale gelmiş vaziyette" diye konuştu.

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